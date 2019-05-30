США готовят удар по "Северному потоку - 2": стали известны подробности санкций

Законопроект, направленный на противодействие “Северному потоку – 2”, был зарегистрирован в официальной базе Конгресса США. Авторы документа предлагают назвать его “В защиту энергетической безопасности Европы”, указывая на “особые отношения между ЕС и США и их важнейшую роль для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов”.

В законопроекте предлагается комплекс запретительных мер и санкций, которые американские власти могут использовать в отношении физических и юридических лиц, сотрудничающих с российской стороной в прокладке морских трубопроводов. Если законопроект будет принят, не позднее чем через 60 дней после даты его вступления в силу госсекретарь США должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса перечень судов, которые занимались укладкой труб на глубине 100 футов (около 30 метров) и более в ходе строительства российских экспортных трубопроводов, а также иностранных лиц, которые продали или арендовали эти суда.

Президент США, согласно опубликованному законопроекту, может ввести пять или более санкций против компаний, которые работают с этими судами. В документе указаны следующие виды ограничений:

отказы в выдаче экспортных лицензий регулирующими органами США ;

запрет на получение займов на общую сумму более 10 млн долларов в течение 12 месяцев;

запрет на работу с госдолгом США или федеральными средствами;

запрет на въезд в США ;