США готовят удар по "Северному потоку - 2": стали известны подробности санкций

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Законопроект, направленный на противодействие “Северному потоку – 2”, был зарегистрирован в официальной базе Конгресса США. Авторы документа предлагают назвать его “В защиту энергетической безопасности Европы”, указывая на “особые отношения между ЕС и США и их важнейшую роль для обеспечения национальной безопасности Соединенных Штатов”.
В законопроекте предлагается комплекс запретительных мер и санкций, которые американские власти могут использовать в отношении физических и юридических лиц, сотрудничающих с российской стороной в прокладке морских трубопроводов. Если законопроект будет принят, не позднее чем через 60 дней после даты его вступления в силу госсекретарь США должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса перечень судов, которые занимались укладкой труб на глубине 100 футов (около 30 метров) и более в ходе строительства российских экспортных трубопроводов, а также иностранных лиц, которые продали или арендовали эти суда.
Президент США, согласно опубликованному законопроекту, может ввести пять или более санкций против компаний, которые работают с этими судами. В документе указаны следующие виды ограничений:
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