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Китай повысил пошлины на американские товары

Китай повысил пошлины на американские товары

С 1 июня Китай повышает пошлины на американский импорт на сумму около 60 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Новые тарифы введены относительно более 2500 видов американских товаров – на них пошлины повышены на 20 или 25 процентов.

В частности, 25% пошлиной будут облагаться механические изделия, природный газ и косметика.

До 20% повысили пошлины на дерево и отделочные инструменты, 10% пошлиной облагается стекло, лазеры и клапаны.

Отмечается, что такими действиями Китай ответил на пошлины, которые в отношении китайских товаров в мае ввел Вашингтон.

По материалам Економічна Правда
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