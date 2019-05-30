Китай повысил пошлины на американские товары

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С 1 июня Китай повышает пошлины на американский импорт на сумму около 60 млрд долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Новые тарифы введены относительно более 2500 видов американских товаров – на них пошлины повышены на 20 или 25 процентов.
В частности, 25% пошлиной будут облагаться механические изделия, природный газ и косметика.
До 20% повысили пошлины на дерево и отделочные инструменты, 10% пошлиной облагается стекло, лазеры и клапаны.
Отмечается, что такими действиями Китай ответил на пошлины, которые в отношении китайских товаров в мае ввел Вашингтон.
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