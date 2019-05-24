Торговая война Трампа может стоить миру $600 млрд - Bloomberg

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Дальнейшая эскалация торговых отношений между США и Китаем, а также внедрение новых, повышенных пошлин США на китайский импорт может привести к тому, что до 2021 года мировая экономика потеряет около 600 млрд долларов.
К такому выводу пришли экономисты Bloomberg в своем исследовании.
Отмечается, что наибольший негативный эффект от торговой войны мировая экономика ощутит в 2021 году. До этого негативные последствия будут нарастать, а после 2021 – наоборот, спадать.
В случае введения новых пошлин США на китайские товары мировой ВВП потеряет около 0,6%. Убытки экономики Китая составят почти 1% от ВВП, а экономика США потеряет 0,7% ВВП.
Также негативное влияние новые торговые ограничения США, если они вступят в силу, окажут на азиатские страны, такие как Тайвань, Южная Корея и Малайзия.
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