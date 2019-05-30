Германия планирует продлить субсидии покупателям электромобилей

Правительство Германии хочет продлить субсидирование покупок электромобилей до конца 2020 года.

Об этом сообщает издание Die Welt.

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Министр экономики Петер Альтмайер заявил, что автомобильный экологический “бонус” хорошо зарекомендовал себя. По его словам, количество заявок на получение пособия растет, “хотя и медленнее, чем мы надеялись, но тем более важно обеспечить непрерывность поддержки”.

Изначально премии за покупку экологичных авто должны были выплачиваться до конца июня 2019 года.

Сегодня выплата за покупку электромобиля в целом составляет 4000 евро, за покупку гибридного – 3000 евро. Сумму выплаты пополам платят государство и автопроизводители.

Также в будущем за установку акустических предупредительных сигналов, которая станет обязательной в ЕС с 1 июля, будет предоставляться субсидия в размере 100 евро за устройство.

На сегодняшний день Федеральное управление экономики и экспортного контроля получило около 118 000 заявок на выплаты субсидий за покупку электромобилей.