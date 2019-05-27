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Facebook запатентовала дрон для длительных полетов

Facebook запатентовала дрон для длительных полетов

Компания Facebook заполнила патентную заявку, в которой описывается необычный беспилотный летательный аппарат, парящий в воздухе при помощи кайта (управляемый воздушный змей).

Аппарат включает два кайта, парящих на разных высотах. Каждый кайт можно направлять независимо от другого, а дрон способен генерировать энергию, чтобы продлить время полёта. Эта патентная заявка указывает на наличие интереса к экспериментальным летательным аппаратам, даже после того, как Facebook свернула свой ранее широко известный проект Aquila.

Патент Facebook был подан в ноябре 2018 года. В нем утверждается, что кайт позволит улучшить конструкцию БПЛА и отойти от использования традиционных конструкций в виде самолёта или вертолёта. Благодаря этому можно уменьшить вес, размеры и стоимость устройства, необходимого для поддержания полёта в течение длительного периода времени. Вместе с тем, такие устройства всё ещё могут быть довольно большим, так как Facebook упоминает привязь длиной в километр.

Флот беспилотников может управляться беспроводным способом с земли, а дроны могут генерировать энергию с помощью солнечных батарей или движения привязи.

По материалам ITC.ua
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