Facebook запатентовала дрон для длительных полетов

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Компания Facebook заполнила патентную заявку, в которой описывается необычный беспилотный летательный аппарат, парящий в воздухе при помощи кайта (управляемый воздушный змей).
Аппарат включает два кайта, парящих на разных высотах. Каждый кайт можно направлять независимо от другого, а дрон способен генерировать энергию, чтобы продлить время полёта. Эта патентная заявка указывает на наличие интереса к экспериментальным летательным аппаратам, даже после того, как Facebook свернула свой ранее широко известный проект Aquila.
Патент Facebook был подан в ноябре 2018 года. В нем утверждается, что кайт позволит улучшить конструкцию БПЛА и отойти от использования традиционных конструкций в виде самолёта или вертолёта. Благодаря этому можно уменьшить вес, размеры и стоимость устройства, необходимого для поддержания полёта в течение длительного периода времени. Вместе с тем, такие устройства всё ещё могут быть довольно большим, так как Facebook упоминает привязь длиной в километр.
Флот беспилотников может управляться беспроводным способом с земли, а дроны могут генерировать энергию с помощью солнечных батарей или движения привязи.
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