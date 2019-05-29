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В Швейцарии запустят в производство самое дорогое в мире лекарство

В Швейцарии запустят в производство самое дорогое в мире лекарство

Швейцарский производитель лекарств Novartis получил разрешение от властей США на генную терапию спинальной мышечной атрофии у детей до двух лет.

Но для такого лечения необходим одноразовый препарат, который признан сейчас самым дорогим в мире – Zolgensma. Его стоимость превышает $2,12 млн, сообщает The Guardian. Для сравнения, цена второго самого дорогого в мире препарата под названием Luxturna составляет на данный момент $850 тыс.

Поскольку Zolgensma стоит действительно баснословных денег, швейцарская фармкомпания даст американским страховикам возможность оплачивать его стоимость равными частями на протяжении пяти лет.

Производитель также обещает частично возместить потраченную на лекарство сумму в случае, если оно окажется неэффективным.

Любопытно, что такая большая стоимость одноразового приема препарата в конечном счете дешевле, чем длительные процедуры, которые стоят сотни тысяч долларов в год.

«Одобрение (властями США – ред.) Zolgensma является подтверждением того, насколько существенно генная терапия может изменить процесс лечения опасных для жизни генетических заболеваний, например, спинальной мышечной атрофии», – сказал глава Novartis Вас Нарасимхан.

По материалам УБР
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