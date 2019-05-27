Трамп вводит пошлины на товары из Мексики

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня 5% пошлины на все товары из Мексики в связи с кризисом на границе.

Об этом он написал в Twitter 30 мая.

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“С 10 июня США вводят 5%- тариф на все товары из Мексики, пока поток нелегальных мигрантов в нашу страну не прекратится”, − отметил Трамп.

По его словам, тарифы будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет устранена.

В МИД Мексики пообещали “энергичный” ответ на новые тарифы США.