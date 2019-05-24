Доходность облигаций США снизилась до минимума за 1,5 года

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Казначейские облигации США на 131 миллиард долларов будут выброшены на рынок в условиях, когда доходности находятся на минимальных уровнях с конца 2017 года.
Об этом пишет Bloomberg.
Торговый конфликт США и Китая поставил под вопрос глобальный экономический рост и подогрел спрос на казначейские облигации как защитные активы.
Доходности бумаг, аналогичных по срокам тем, которые предложит Министерство финансов США, – 2-, 5- и 7-летних нот – находятся на самом низком уровне как минимум с начала 2018 года.
Однако есть аргумент против резкого скачка доходности даже в условиях аукционов: прогнозируется, что излюбленный инфляционный индикатор Федеральной резервной системы, данные о котором должны быть опубликованы 31 мая, останется значительно ниже целевого показателя центробанка в 2%.
Это усиливает скептицизм в отношении предположения регулятора о том, что силы, сдерживающие ценовое давление, окажутся “временными”, и подпитывает ставки на снижение стоимости заимствований к концу года.
“Многое основано на предположении и надежде, что падение инфляции связано с временными силами, направление которых изменится. Если этого не произойдет, то можно ожидать продолжения ралли казначейских облигаций”, – сказал стратег по процентным ставкам в Mizuho International Plc Антуан Буве.
Доходность 10-летних госбумаг США составляет 2,32%, что близко к самому низкому уровню с конца 2017 года, на фоне растущей торговой напряженности и признаков замедления глобального экономического роста.
Ставка упала с 3,26% в октябре и оказалась ниже доходности трехмесячных векселей.
Инверсия на этом отрезке кривой исторически рассматривалась как предвестник рецессии.
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