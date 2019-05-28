MediaTek готовит платформу для устройств с 5G

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MediaTek анонсировала интегрированную аппаратную платформу для мобильных устройств с поддержкой сотовой связи 5G.
Решение получило название MediaTek 5G SoC или Integrated 5G Chipset.
За поддержку сотовой связи отвечает модем Helio M70 5G. Этот чип позволяет передавать данные в сетях 5G со скоростью до 4,7 Гбит/с. Обеспечивается одновременная поддержка 4G/LTE и 5G.
Конфигурация платформы предусматривает применение вычислительных ядер с архитектурой ARM Cortex-A77.
Графическая подсистема использует ускоритель Mali-G77 GPU.
Платформа MediaTek 5G SoC позволит мобильным устройствам функционировать в сотовых сетях второго и третьего поколений.
Полностью технические характеристики решения MediaTek обещает раскрыть в ближайшие месяцы.
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