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MediaTek готовит платформу для устройств с 5G

MediaTek готовит платформу для устройств с 5G

MediaTek анонсировала интегрированную аппаратную платформу для мобильных устройств с поддержкой сотовой связи 5G.

Решение получило название MediaTek 5G SoC или Integrated 5G Chipset.

За поддержку сотовой связи отвечает модем Helio M70 5G. Этот чип позволяет передавать данные в сетях 5G со скоростью до 4,7 Гбит/с. Обеспечивается одновременная поддержка 4G/LTE и 5G.

Конфигурация платформы предусматривает применение вычислительных ядер с архитектурой ARM Cortex-A77.

Графическая подсистема использует ускоритель Mali-G77 GPU.

Платформа MediaTek 5G SoC позволит мобильным устройствам функционировать в сотовых сетях второго и третьего поколений.

Полностью технические характеристики решения MediaTek обещает раскрыть в ближайшие месяцы.

По материалам 3dnews.ru
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