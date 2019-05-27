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Определены лучшие монеты 2018 года (фото)

Определены лучшие монеты 2018 года (фото)

В ежегодном конкурсе “Лучшая монета года Украины” за 2018 год победа в номинациях “Лучшая монета года” и “Лучшее раскрытие темы” присуждена памятным монетам набора “К 100-летию Национальной академии наук Украины”: “Эра мира”, “Эра перемен”, “Эра технологий”, “Человек, время, пространство” (серебро, номинал каждой монеты 5 гривен).

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Авторы эскизов всех монет-победительниц – художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Скульпторы монет:

  • “Эра мира” и “Эра перемен” – Анатолий Демьяненко,
  • “Эра технологий” – Владимир Демьяненко,
  • “Человек, время, пространство” – Владимир Атаманчук.

Программное моделирование осуществил Виталий Андриянов.

Справка Finance.ua:

  • Конкурс “Лучшая монета года Украины” проводится ежегодно с 2005 года и проходит в два этапа.
  • Первый этап конкурса проходил с 1 февраля по 1 апреля этого года. Участие в нем приняли более четырех тысяч человек.
  • На втором этапе конкурса тайным электронным голосованием члены специально созданной комиссии определили лучшую монету 2018 года.
По материалам Finance.UA
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