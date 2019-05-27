Определены лучшие монеты 2018 года (фото)

В ежегодном конкурсе “Лучшая монета года Украины” за 2018 год победа в номинациях “Лучшая монета года” и “Лучшее раскрытие темы” присуждена памятным монетам набора “К 100-летию Национальной академии наук Украины”: “Эра мира”, “Эра перемен”, “Эра технологий”, “Человек, время, пространство” (серебро, номинал каждой монеты 5 гривен).

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Авторы эскизов всех монет-победительниц – художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Скульпторы монет:

“Эра мира” и “Эра перемен” – Анатолий Демьяненко,

“Эра технологий” – Владимир Демьяненко,

“Человек, время, пространство” – Владимир Атаманчук.

Программное моделирование осуществил Виталий Андриянов.

Справка Finance.ua: