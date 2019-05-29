Власти Ирландии планируют купить 600 электропоездов за 10 лет

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Ирландская железная дорога объявила тендер на закупку электропоездов. Согласно планам предприятия, в ближайшие десять лет в эксплуатацию будут введены 600 электропоездов.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на ЭлектроВести.
Новые поезда заменят существующий парк DART Irish Rail. В развитие железнодорожной инфраструктуры ирландцы намерены инвестировать 2 млрд долларов.
В Irish Rail подчеркнули, что отдают предпочтение поездам с электроприводом, однако на первых порах готовы заказать и гибридные поезда, на случай, если полная электрификация линий не произойдет вовремя. Таким образом, изначально будет закуплено лишь 250 электропоездов вместо 600.
“Начало тендерного процесса для нас является первым важным шагом в проекте расширения DART, который произведет революцию в общественном транспорте в районе Большого Дублина, предоставляя еще более чистый и экологически устойчивый вариант поездок. Это также обеспечит большую пропускную способность междугородных и региональных пригородных служб, поскольку вагоны, используемые в настоящее время в районе Большого Дублина, станут доступны для других услуг”, – заявил генеральный директор Ирландской железной дороги Джим Мид.
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