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Стал известен самый дорогой футбольный клуб Европы

Стал известен самый дорогой футбольный клуб Европы

ФК “Реал” возглавил список самых дорогих футбольных клубов мира.

Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании KPMG.

Суммарную стоимость активов “Реала” оценили в 3,22 млрд евро. Следом идут “Манчестер Юнайтед” (3,207 млрд евро) и “Бавария” (2,696 млрд евро).

В отчете подчеркивается, что “Реал” занял первое место благодаря высоким доходам с 2016 по 2019 год, когда команда три раза подряд победила в Лиге чемпионов.

Справка Finance.ua:

  • По данным ГФС, в 2018 году футболисты и работники ФК “Динамо” (Киев) задекларировали доход в размере около 170 миллионов гривен.
  • При этом, по данным СМИ, доход ФК “Шахтер” за сезон 2017/18 составил 1,7 млрд гривен, что ровно в 10 раз больше, чем годовой доход киевского клуба.
По материалам УНН
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