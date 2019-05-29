Стал известен самый дорогой футбольный клуб Европы

ФК “Реал” возглавил список самых дорогих футбольных клубов мира.

Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании KPMG.

Суммарную стоимость активов “Реала” оценили в 3,22 млрд евро. Следом идут “Манчестер Юнайтед” (3,207 млрд евро) и “Бавария” (2,696 млрд евро).

В отчете подчеркивается, что “Реал” занял первое место благодаря высоким доходам с 2016 по 2019 год, когда команда три раза подряд победила в Лиге чемпионов.

Справка Finance.ua:

По данным ГФС , в 2018 году футболисты и работники ФК “Динамо” (Киев) задекларировали доход в размере около 170 миллионов гривен.