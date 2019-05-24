У Зеленского рассказали, почему вернули гражданство Саакашвили

Закон в Украине должен быть один для всех, а паспорт нельзя использовать в качестве политического механизма.

С таким заявлением выступил 28 мая советник украинского Президента Дмитрий Разумков на канале 112 Украина, комментируя возвращение гражданства Украины Михаилу Саакашвили.

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По его мнению, каждый должен отвечать за совершенное преступление, а нарушитель должен отвечать по законам Украины.

“Использовать паспорт в качестве определенных механизмов, далеко не всегда связанных с реальными событиями, а больше используя в качестве политического аргумента или политического кнута, недопустимо”, – заявил советник Владимира Зеленского.