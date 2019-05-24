У Зеленского рассказали, почему вернули гражданство Саакашвили

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Закон в Украине должен быть один для всех, а паспорт нельзя использовать в качестве политического механизма.
С таким заявлением выступил 28 мая советник украинского Президента Дмитрий Разумков на канале 112 Украина, комментируя возвращение гражданства Украины Михаилу Саакашвили.
Читайте также: Зеленский вернул Саакашвили гражданство
По его мнению, каждый должен отвечать за совершенное преступление, а нарушитель должен отвечать по законам Украины.
“Использовать паспорт в качестве определенных механизмов, далеко не всегда связанных с реальными событиями, а больше используя в качестве политического аргумента или политического кнута, недопустимо”, – заявил советник Владимира Зеленского.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, сколько украинцы тратят на едуВчера, 15:01 - 4624 19
Зеленский вернул Саакашвили гражданствоВчера, 18:25 - 1539 11
В правительстве назвали причины роста ВВПВчера, 14:21 - 1419 8
ГФС объявила спецоперацию по борьбе со схемами на таможне4 ч. назад - 1167 3
Минэкономразвития обновило прогноз подорожания коммуналкиВчера, 19:02 - 1011 3
Какие способы временного ввоза авто остались бесплатными (таблица)Вчера, 21:05 - 13823
С 1 июля производители и продавцы топлива должны получить лицензию - ГФСВчера, 14:46 - 7137 2
В правительстве прогнозируют рост курса доллара к концу 2019 годаВчера, 16:00 - 6291 1
ИнАУ попросила Зеленского вмешаться в ситуацию с незаконным обыском в Finance.uaВчера, 14:47 - 4834 1
Стало известно, сколько украинцы тратят на едуВчера, 15:01 - 4624 19
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)Позавчера, 15:09 - 2505 4
SpaceX запустила ракету Falcon с 60 спутниками (видео)24.05.2019, 10:10 - 826
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 974
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3858 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 3670