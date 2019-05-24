Украина должна выплатить в этом году более $5 миллиардов долга

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До конца текущего года Украина должна заплатить более 5 млрд долларов по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте, поэтому продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом крайне важно.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с главой миссии Международного валютного фонда в Украина Рон ван Роденом и постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом.
“Продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине. К концу текущего года наше государстводолжно уплатить более 5 млрд долл. США по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте”, – сказал Смолий.
По его словам, объем международных резервов Украины сейчас составляют 19,3 млрд долларов, и этого, по мнению главы НБУ, достаточно для выполнения суверенных обязательств.
“Вместе с тем сотрудничество с МВФ – это также и доступ к другому – официальному и частному – финансированию, а также залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики”, – подчеркнул глава Нацбанка.
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