Стали известны подробности встречи Зеленского с представителями миссии МВФ

На встрече с миссией Международного валютного фонда Президент Украины Владимир Зеленский договорился об активном сотрудничестве с МВФ и подготовке новой программы.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк во время брифинга возле здания АП.

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“Что конкретно обсуждалось: мы презентовали нашу повестку дня, как мы видим наше сотрудничество. У нас полностью совпадают позиции, потому что первые шаги – это решения, направленные на борьбу с коррупцией, на перезапуск судебной системы, переформатирование правоохранительной системы, то есть все то, что ранее МВФ навязывал Украине, но не было желания делать”, – рассказал Данилюк.

По его словам, стороны договорились об активном сотрудничестве, чтобы подготовиться за летний период, за время выборов, с новой программой, которая даст дополнительный толчок для развития страны.

По словам Данилюка, встреча длилась 1,5 часа.