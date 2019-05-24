Ford тестирует роботов для доставки пакетов

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Американский автопроизводитель Ford начал тестирование доставки пакетов работами Digit.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на компанию.
“Ford, который более известен своими автомобилями, внедорожниками и пикапами, экспериментирует с чем-то вовсе другим – работами, которые доставляют пакеты”, – говорится в сообщении.
Как сообщили в компании-автопроизводителе, работы под названием Digit будут доносить пакеты клиентам от автомобиля до дверей.
Отмечается, что Ford уже тестирует доставки пакетов беспилотными автомобилями. Однако в компании обнаружили, что клиентам иногда неудобно выходить из дома на несколько метров к самому автомобилю, чтобы забрать сам пакет.
В американской компании также рассказали о возможностях такого робота, в частности, что он может ходить по лестнице и держать свое равновесие, даже перемещаясь по неравномерному рельефу.
Как информирует CNN, робот Digit стал совместной разработкой компании Ford и стартапа Agility Robotics из штата Орегон.
Пока что остается неизвестным, станет ли программа поставок с роботом коммерческой.
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