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Ford тестирует роботов для доставки пакетов

Ford тестирует роботов для доставки пакетов

Американский автопроизводитель Ford начал тестирование доставки пакетов работами Digit.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на компанию.

“Ford, который более известен своими автомобилями, внедорожниками и пикапами, экспериментирует с чем-то вовсе другим – работами, которые доставляют пакеты”, – говорится в сообщении.

Как сообщили в компании-автопроизводителе, работы под названием Digit будут доносить пакеты клиентам от автомобиля до дверей.

Отмечается, что Ford уже тестирует доставки пакетов беспилотными автомобилями. Однако в компании обнаружили, что клиентам иногда неудобно выходить из дома на несколько метров к самому автомобилю, чтобы забрать сам пакет.

В американской компании также рассказали о возможностях такого робота, в частности, что он может ходить по лестнице и держать свое равновесие, даже перемещаясь по неравномерному рельефу.

Как информирует CNN, робот Digit стал совместной разработкой компании Ford и стартапа Agility Robotics из штата Орегон.

Пока что остается неизвестным, станет ли программа поставок с роботом коммерческой.

По материалам УКРИНФОРМ
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