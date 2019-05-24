В правительстве назвали причины роста ВВП

Рост ВВП в Украине в течение 12 кварталов подряд произошел, благодаря масштабному строительству дорог, школ и других объектов социальной инфраструктуры.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив во время международной конференции в Киеве.

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“Украина за последние более 12 кварталов показала рост экономики – суммарно это более 8,4% роста ВВП. По данным Госстата, которые усиливают экономический рост – это масштабное строительство дорог, школ, больниц, социальной инфраструктуры”, – отметил Кубив.

При этом он добавил, что в частности в этом году на строительство дорог в Госбюджете заложено более 55 млрд грн.