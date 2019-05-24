В Украине замедлился прирост капитальных инвестиций

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Государственная служба статистики Украины обнародовала предварительные данные о капитальных инвестициях в первом квартале 2019 года.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
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По данным статистического ведомства, инвестиции выросли за квартал на 17,8%, но по сравнению с прошлым годом темпы прироста снизились почти в два раза.
Данные Госстата свидетельствуют, что наиболее привлекательными для инвестиций были такие отрасли: “Временное размещение и организация питания” и “Искусство, спорт, развлечения и отдых”, где они выросли более чем в три раза.
Изменение капитальных инвестиций по видам экономической деятельности за первый квартал 2019 года:
Таблица: РБК-Украина
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