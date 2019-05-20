Всемирный банк оценил перспективы Украины достичь уровня Польши и Германии

При нынешних темпах экономического роста Украине понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня сегодняшней Польши по ВВП на душу населения, и 100 лет – Германии.

Об этом говорится в специальном докладе Всемирного банка “Использование потенциала экономического роста Украины”.

Как отмечается в докладе, Украина остается одной из беднейших стран региона, то есть находится на уровне Молдовы, Армении и Грузии. ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности примерно втрое ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году.

Однако уровень инвестиций в Украине и общая производительность факторов производства, то есть эффективность использования рабочей силы, капитала и земли между секторами и предприятиями, остаются низкими.



“Среднестатистический рабочий в Германии за 17 дней производит столько же, сколько среднестатистический рабочий в Украине за один год. Чтобы достичь уровня благосостояния Германии, при нынешнем росте экономики Украине нужно сто лет”, – отмечают во Всемирном банке.

Большие различия в низком уровне выпуска продукции на одного рабочего в сравнении с развитыми странами обусловлены как отставанием Украины в эффективности производства, так и меньшим количеством основного капитала. В течение последнего десятилетия Украина достигла определенного прогресса в преодолении разрыва в эффективности, но страна остается ограниченной в количестве основного капитала из-за недостатка инвестиций, включая прямые иностранные инвестиции. Уровень капитала на одного работника в Украине на том же уровне, что и в конце 1990-х годов, напоминают эксперты ВБ.