Названы города с самым дорогим общественным транспортом

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Аналитики Deutsche Bank опубликовали ежегодный обзор цен и уровня жизни в мире.
Об этом сообщает dbresearch.com.
В исследовании есть информация и о том, во сколько обходится месячный билет на общественный транспорт в 55 больших городах.
Первым в рейтинге оказался Лондон — в нём проездной на месяц обойдётся почти в 180$. При этом в британской столице еще и самые высокие средние затраты на аренду автомобилей. Далее в рейтинге – Дублин, Окленд, Токио и Нью-Йорк. В этих городах пассажиры тратят в месяц на проезд от 121 до 128$.
Дешевле всего поездки обойдутся пассажирам в Мехико, Мумбаи и Буэнос-Айресе - меньше 20$.
Также Deutsche Bank провели исследование стоимости чашки кофе, билета в кино, абонемента в тренажерный зал и другого. Города с лучшим индексом качества жизни аналитики признали Цюрих, Веллингтон и Копенгаген. Внизу списка оказались Манила, Пекин и Лагос.
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