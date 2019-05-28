0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 95 0

Названы города с самым дорогим общественным транспортом

Названы города с самым дорогим общественным транспортом

Аналитики Deutsche Bank опубликовали ежегодный обзор цен и уровня жизни в мире.

Об этом сообщает dbresearch.com.

В исследовании есть информация и о том, во сколько обходится месячный билет на общественный транспорт в 55 больших городах.

Первым в рейтинге оказался Лондон — в нём проездной на месяц обойдётся почти в 180$. При этом в британской столице еще и самые высокие средние затраты на аренду автомобилей. Далее в рейтинге – Дублин, Окленд, Токио и Нью-Йорк. В этих городах пассажиры тратят в месяц на проезд от 121 до 128$.

Дешевле всего поездки обойдутся пассажирам в Мехико, Мумбаи и Буэнос-Айресе - меньше 20$.

Также Deutsche Bank провели исследование стоимости чашки кофе, билета в кино, абонемента в тренажерный зал и другого. Города с лучшим индексом качества жизни аналитики признали Цюрих, Веллингтон и Копенгаген. Внизу списка оказались Манила, Пекин и Лагос.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.