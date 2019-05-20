Украина попала в тройку развивающихся стран по объему иностранных инвестиций

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Украина оказалась на третьем месте по объему прямых иностранных инвестиций среди 23 развивающихся стран за период с 2015 до 2018 года.
Об этом свидетельствуют данные глобальной ассоциации банков “Институт международных финансов” (IIF).
Показатель выраженный в процентах от ВВП без учета поступлений от реинвестирования, и у Украины он составил 2,7%. Как оказалось, больше всего инвестиций получила Бразилия (3,4%) и Колумбия (2,9%).
Далее места заняли Чили, Филиппины, Мексика, Малайзия, Турция, Чехия, Индия и Египет. Польшу организация разместила на 12-м месте (1%), хотя страну принято относить к категории развитых экономик.
Ниже нее оказались Таиланд, Индонезия, ЮАР, Венесуэла, Аргентина, Китай, Саудовская Аравия и Нигерия.
На последнем месте в списке оказалась Россия. Ее объем прямых инвестиций оценили в 0,2% от ВВП.
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