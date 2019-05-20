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Украина попала в тройку развивающихся стран по объему иностранных инвестиций

Украина попала в тройку развивающихся стран по объему иностранных инвестиций

Украина оказалась на третьем месте по объему прямых иностранных инвестиций среди 23 развивающихся стран за период с 2015 до 2018 года.

Об этом свидетельствуют данные глобальной ассоциации банков “Институт международных финансов” (IIF).

Показатель выраженный в процентах от ВВП без учета поступлений от реинвестирования, и у Украины он составил 2,7%. Как оказалось, больше всего инвестиций получила Бразилия (3,4%) и Колумбия (2,9%).

Далее места заняли Чили, Филиппины, Мексика, Малайзия, Турция, Чехия, Индия и Египет. Польшу организация разместила на 12-м месте (1%), хотя страну принято относить к категории развитых экономик.

Ниже нее оказались Таиланд, Индонезия, ЮАР, Венесуэла, Аргентина, Китай, Саудовская Аравия и Нигерия.

На последнем месте в списке оказалась Россия. Ее объем прямых инвестиций оценили в 0,2% от ВВП.

По материалам Дело
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