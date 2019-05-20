Всемирный банк подтвердил прогноз замедления роста ВВП Украины

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Всемирный банк подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта в текущем году на уровне 2,7%, сообщила директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.
Она напомнила, что в 2018 году рост ВПП составил 3,3%.
“В 2019 году рост замедлится. Мы прогнозируем рост ВВП на 2,7% в 2019 году”, – сказала Кахконен.
По ее словами, если же будет прогресс в ряде отраслей, в частности произойдет открытие рынка земли, то в 2020 году следует ожидать рост ВВП на уровне 3,4%, а вот в случае отсутствия прогресса рост может упасть до 2%.
Напомним, рост реального ВВП Украины в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 2,2%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Омелян сообщил, сколько километров дорог отремонтировали за три года (инфографика)10 ч. назад - 1836 17
Как будут расселять "хрущевки"4 ч. назад - 4772 8
Почти 2,5 тысячи украинцев перенесли мобильные номераВчера, 13:43 - 1122 8
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США - СМИ6 ч. назад - 875 6
На "Мост Кличко" потратят почти вдвое больше, чем планировалось (документ)2 ч. назад - 320 5
Как будут расселять "хрущевки"4 ч. назад - 4772 8
Roshen будет судиться с Минэкономики9 ч. назад - 4216 3
Выпуск автомобилей Ravon оказался под угрозойВчера, 23:00 - 3872
Глава Dragon Capital отреагировал на первые назначения ЗеленскогоВчера, 20:03 - 2776 2
Гройсман перед отставкой подвел итог работы КабминаВчера, 21:00 - 1940 1
Bombardier начала использовать 3D-печать в производстве комплектующих20.05.2019, 15:10 - 595
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 3001 1
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2887
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 1243
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 4066 3