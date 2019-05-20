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Всемирный банк подтвердил прогноз замедления роста ВВП Украины

Всемирный банк подтвердил прогноз замедления роста ВВП Украины

Всемирный банк подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта в текущем году на уровне 2,7%, сообщила директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

Она напомнила, что в 2018 году рост ВПП составил 3,3%.

“В 2019 году рост замедлится. Мы прогнозируем рост ВВП на 2,7% в 2019 году”, – сказала Кахконен.

По ее словами, если же будет прогресс в ряде отраслей, в частности произойдет открытие рынка земли, то в 2020 году следует ожидать рост ВВП на уровне 3,4%, а вот в случае отсутствия прогресса рост может упасть до 2%.

Напомним, рост реального ВВП Украины в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 2,2%.

По материалам УНН
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