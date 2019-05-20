Газотранспортный консорциум поможет деполитизировать транспортировку газа - Данилюк

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Газотранспортный консорциум поможет деполитизировать транспортировку газа через Украину.
Об этом заявил советник Президента Украины Александр Данилюк.
“Конечно, этот вопрос поднимался, консорциум – в интересах Украины, потому что газотранспортную систему нужно модернизировать, что требует значительных ресурсов, и лучше, чтобы эти ресурсы вкладывали наши партнеры. Второе – транспортировку газа нам надо деполитизировать, а консорциум позволит это сделать” , – отметил Данилюк.
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