Газотранспортный консорциум поможет деполитизировать транспортировку газа - Данилюк

Газотранспортный консорциум поможет деполитизировать транспортировку газа через Украину.

Об этом заявил советник Президента Украины Александр Данилюк.

“Конечно, этот вопрос поднимался, консорциум – в интересах Украины, потому что газотранспортную систему нужно модернизировать, что требует значительных ресурсов, и лучше, чтобы эти ресурсы вкладывали наши партнеры. Второе – транспортировку газа нам надо деполитизировать, а консорциум позволит это сделать” , – отметил Данилюк.