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Назначения Зеленского (обновляется)

Назначения Зеленского (обновляется)

Новый Президент Украины Владимир Зеленский издал ряд указов, которыми сдедал несколько назначений.

  • Заместитель главы Службы безопасности Украины – начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ- экс-руководитель ООО “Квартал 95” Иван Баканов. (Соответствующий указ Президента Украины №316/2019 от 22 мая 2019 года обнародован на сайте глав государства)
  • Представитель Президента Украины в Кабинете Министров Украины – экс-член НКРЭКУ – Андрей Герус (который попал под люстрацию, согласно закону об очищении власти, принятого в 2014 году).
  • Первый заместитель главы Администрации Президента – Сергей Владимирович Трофимов (исполнительный продюсер “95 квартала”).
  • Глава Администрации президента – Андрей Иосифович Богдан. (Заслуженный юрист Украины, Богдан был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова (2010-2014).
  • Первый помощник Президента Украины – Сергей Нахманович Шефир.
  • Заместитель главы Администрации Президента – советник Зеленского Руслан Георгиевич Рябошапка (был замом директора Департамента юридического обеспечения секретариата Кабмина Азарова (2011-2013).
По материалам Finance.UA
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