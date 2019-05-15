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Венесуэла не захотела отказываться от Visa и Mastercard

Венесуэла не захотела отказываться от Visa и Mastercard

Центральный банк (ЦБ) Венесуэлы опроверг информацию о намерении отказаться от финансовых операций по картам платежных систем Visa и Mastercard в начале 2020 года. Об этом говорится в заявлении Центробанка Боливарианской Республики.

ЦБ указывает, что власти Венесуэлы планируют “разработать альтернативный механизм осуществления операций по кредитным и дебетовым картам”, основанный на биометрических данных пользователей банковских услуг. При этом в ЦБ подчеркнули, что данное решение “не имеет целью приостановить операции по международным платежным системам, которые действуют в стране”.

Как отметили представители Центробанка Венесуэлы, нововведения будут реализовываться на практике только после того, как разработчики новой технологической платформы убедятся в ее безопасном функционировании.

Ранее венесуэльский портал Banca y Negocios сообщил, что ЦБ Венесуэлы намерен приостановить операции по картам Visa и Mastercard к концу января 2020 года и якобы с этой целью уже приступил к разработке национальной платежной системы. В публикации указывалось, что этот шаг станет ответом на санкции США в отношении Боливарианской Республики.

По материалам Сегодня
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