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Беспилотный грузовик выехал на дороги Швеции

Беспилотный грузовик выехал на дороги Швеции

Источники сообщают о том, что шведская Einride приступила к тестовым испытаниям собственного полностью электрического грузовика на дорогах общего пользования.

Испытания автомобиля Einride T-Pod продлятся в течение года.

В рамках этого проекта 26-тонный грузовик будет ежедневно использоваться для доставки различных грузов. Рассматриваемое транспортное средство функционирует полностью автономно, используя для этого 5G. В конструкции авто не предусмотрена кабина, в которой мог бы находиться водитель, страхующий грузовик во время тестовых заездов.

Каждый день грузовик T-Pod будет курсировать между складом и терминалом, расстояние между которыми примерно 300 м. Представители компании говорят о том, что текущее испытание, которое завершится во второй половине 2020 года, является первым случаем, когда на дороге общего пользования работает автономный грузовик без водителя. Несмотря на то, что T-Pod способен разгоняться до 85 км/ч, Транспортное агентство Швеции разрешило использовать машину на скорости до 5 км/ч.

Генеральный директор компании Einride Роберт Фальк уверен в том, что полученное разрешение на проезд по дорогам общего пользования является первым шагом по привлечению крупных транспортных компаний к использованию автономных грузовиков.

Он сообщил о намерении компании получить большее количество разрешений на перемещение с возможностью последующего расширения деятельности в США.

По словам Фалька, американский автомобильный рынок является эталонным, поэтому компания намерена в будущем постараться закрепиться на нём.

По материалам 3dnews.ru
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