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ФГВФЛ продает судно «Отель Баккара» на Днепре

ФГВФЛ продает судно «Отель Баккара» на Днепре

Фонд гарантирования продает судно «Отель Баккара» на Днепре.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФГВФЛ.

31 мая 2019 Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на открытые торги (аукцион) судно «Отель Баккара», находящееся на балансе АО «ВТБ БАНК».

Начальная цена лота – 83700000. Грн
Дата проведения аукциона – 31.05.2019

Конечный срок подачи ценовых предложений – 30.05.2019

Справка Finance.ua

  • Судно «Отель Баккара» построено в 2007 году, пришвартовано на реке Днепр в районе Северо-западной части Венецианского острова в г. Киев.
  • Судно используется в качестве отеля на воде.
  • Отель имеет 200 номеров, ресторан с открытой террасой и летней площадкой, конференц-зал.
По материалам Finance.UA
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