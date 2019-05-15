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В США испытали новый вертолет Сикорского

В США испытали новый вертолет Сикорского

Новый вертолет Sikorsky HH-60W, или CRH (Combat Rescue Helicopter), предназначенный для ВВС США, впервые взлетел на аэродроме компании Sikorsky в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

В официальном пресс-релизе говорится, что первый полет HH-60W состоялся 17 мая 2019 года и продлился чуть более часа. Испытания включали в себя зависание и маневры на низкой скорости.

Компания Lockheed Martin, которой теперь принадлежит Sikorsky, утверждает, что второй прототип Sikorsky HH-60W приступит к летным испытаниям на следующей неделе, а к концу лета будут летать в общей сложности четыре вертолета. Согласно текущим планам, машина уже вскоре начнет заменять собой HH-60G Pave Hawk. Pave Hawk — модификация Sikorsky UH-60 Black Hawk, которая предназначена для проведения спасательных и специальных операций. Эти вертолеты начали эксплуатировать в 1982 году.

На сегодня HH-60G Pave Hawk уже устарел. «Поскольку успешный первый полет Combat Rescue Helicopter уже позади, мы с нетерпением ожидаем завершения программы летных испытаний Sikorsky, эксплуатационных испытаний и производства этого аппарата для поддержки критически важных спасательных миссий ВВС, — заявил представитель Военно-воздушных сил США Эдвард Стэнхаус (Edward Stanhouse). — Повышенная живучесть является ключевым фактором, и мы очень рассчитываем на дополнительные возможности, которые этот аппарат нам обеспечит».

По материалам УБР
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