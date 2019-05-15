Чем отличаются поколения мобильной связи (инфографика)

Президент Украины Петр Порошенко 17 мая подписал указ “Об обеспечении условий для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения”.

Согласно с этим указом устанавливается соответствующий график внедрения 5G. В Украине эту связь хотят запустить уже в 2020 году. По словам президента, это новые возможности для людей, ИТ сектора, поступления в Госбюджет, новые инвестиции в Украину, новые возможности для сельской медицины,в частности телемедицины, а также для “новой украинской школы”, интерактивного обучения и безопасности через систему “Безопасный город”.

Первое поколение мобильной связи разрабатывалось с 1970 года и было введено в эксплуатацию почти через 15 лет. Скорость передачи данных на этом уровне была всего 2 кбит/сек.

В 1999 году состоялся запуск 2G. Здесь уже скорость выросла до почти 64 кбит/с, а также появилась возможность использования цифровых технологий.

Третье поколение мобильной связи в мире было реализовано в 2002 году, а скорость передачи данных возросла до 2 мбит/сек.

В 2010 году было введено революционную технологию 4G, которая обеспечивала бесперебойную поддержку ряда мультимедийных проектов.

Первые коммерческие использования технологии 5G ожидаются уже в 2020 году. Скорость передачи данных на этом уровне ожидается на уровне 1 гбит/сек.



Инфографика: ТСН