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Чем отличаются поколения мобильной связи (инфографика)

Чем отличаются поколения мобильной связи (инфографика)

Президент Украины Петр Порошенко 17 мая подписал указ “Об обеспечении условий для внедрения системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения”.

Согласно с этим указом устанавливается соответствующий график внедрения 5G. В Украине эту связь хотят запустить уже в 2020 году. По словам президента, это новые возможности для людей, ИТ сектора, поступления в Госбюджет, новые инвестиции в Украину, новые возможности для сельской медицины,в частности телемедицины, а также для “новой украинской школы”, интерактивного обучения и безопасности через систему “Безопасный город”.

Первое поколение мобильной связи разрабатывалось с 1970 года и было введено в эксплуатацию почти через 15 лет. Скорость передачи данных на этом уровне была всего 2 кбит/сек.

В 1999 году состоялся запуск 2G. Здесь уже скорость выросла до почти 64 кбит/с, а также появилась возможность использования цифровых технологий.

Третье поколение мобильной связи в мире было реализовано в 2002 году, а скорость передачи данных возросла до 2 мбит/сек.

В 2010 году было введено революционную технологию 4G, которая обеспечивала бесперебойную поддержку ряда мультимедийных проектов.

Первые коммерческие использования технологии 5G ожидаются уже в 2020 году. Скорость передачи данных на этом уровне ожидается на уровне 1 гбит/сек.


Инфографика: ТСН

По материалам ТСН
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