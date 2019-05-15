На ремонт дорог между райцентрами нужно 50 млрд гривен, - Омелян

В проект государственного бюджета на 2020 год надо заложить дополнительно 50 млрд гривен, которые пойдут на ремонт автодорог, соединяющих районные центры.

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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“Мы обращаемся с дополнительной инициативой к депутатскому корпусу заложить в бюджет следующего года дополнительно 50 млрд гривен, чтобы мы могли отремонтировать дороги, которые связывают между собой районные центры. Свыше 10 тыс. километров в течение одного года, и это возможно сделать”, – сказал Омелян.

Он поблагодарил парламент за то, что в бюджете прошлого года на ремонт и строительство дорог впервые было выделено 32 млрд гривен из дорожного фонда, из акциза на топливо.

“В этом году свыше 50 млрд гривен, а в следующем – более 70 млрд гривен будет направлено на украинские дороги”, – добавил министр.

Он подчеркнул, что ремонт украинских дорог ведется системно, но главное здесь – финансирование. Как пример Омелян привел Польшу, где на эти цели выделяется значительно больше денег.

“200 млрд гривен в пересчете на украинскую валюту на финансирование, плюс 80 млрд евро из бюджета Европейского союза”, – добавил Омелян.