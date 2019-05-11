ЕС исключил три страны из "черного списка" налоговых гаваней

Три острова были добавлены в список в марте, поскольку они на протяжении длительного времени не смогли изменить свои налоговые правила. ЕС полагал, что они предоставляют потенциальную возможность уклонения от уплаты налогов для корпораций и состоятельных лиц.

Но теперь Аруба изменила свое законодательство, чтобы сделать его соответствующим требованиям ЕС.

Бермуды и Барбадос обязались уладить обеспокоенность ЕС, и поэтому их перевели в так называемый “серый список” стран, которые все еще находятся под наблюдением ЕС в отношении налоговых практик.

“Черный список” теперь сократился до двенадцати юрисдикций, среди которых Белиз, Доминика, Фиджи, Маршалловы острова, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Вануату, Самоа, Американское Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова и Гуам.

Государства с черном списке испытывают репутационный ущерб и поддаются более строгому контролю за операциями с ЕС.

ЕС создал “черный список” в 2017 году после раскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов.