0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 77 0

ЕС исключил три страны из "черного списка" налоговых гаваней

ЕС исключил три страны из "черного списка" налоговых гаваней

Три острова были добавлены в список в марте, поскольку они на протяжении длительного времени не смогли изменить свои налоговые правила. ЕС полагал, что они предоставляют потенциальную возможность уклонения от уплаты налогов для корпораций и состоятельных лиц.

Но теперь Аруба изменила свое законодательство, чтобы сделать его соответствующим требованиям ЕС.

Бермуды и Барбадос обязались уладить обеспокоенность ЕС, и поэтому их перевели в так называемый “серый список” стран, которые все еще находятся под наблюдением ЕС в отношении налоговых практик.

“Черный список” теперь сократился до двенадцати юрисдикций, среди которых Белиз, Доминика, Фиджи, Маршалловы острова, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Вануату, Самоа, Американское Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова и Гуам.

Государства с черном списке испытывают репутационный ущерб и поддаются более строгому контролю за операциями с ЕС.

ЕС создал “черный список” в 2017 году после раскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.