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МВФ посоветовал Германии уменьшить налоги

МВФ посоветовал Германии уменьшить налоги

Международный валютный фонд рекомендовал германскому правительству снизить ставки налогов и усовершенствовать свою цифровую инфраструктуру для того, чтобы лучше противостоять внешним шокам.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Германия – крупнейшая экономика Евросоюза и еврозоны. В конце прошлого года там зафиксировали падение экономики. Для того, чтобы стимулировать рост экономики, МВФ посоветовал правительству страны урезать налоговые ставки.

В то же время сейчас бюджет Германии является профицитным. Это означает, что правительство страны собирает налогов больше, чем может использовать на государственные программы.

МВФ также рекомендовал Германии улучшить свою цифровую инфраструктуру, поощрять развитие банковского сектора и бороться с дисбалансами в сфере недвижимости.

По материалам hromadske.tv
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