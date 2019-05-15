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В Киеве появился памятник гривне (фото)

В Киеве появился памятник гривне (фото)

Памятник гривне установили в столице возле Киевского национального экономического университета на проспекте Победы, 54/1.

Об этом сообщил один из инициаторов создания памятника Андрей Павловский на своей странице в Facebook – передает Сегодня.

“Проект Гривна Всемогущая обошелся нам в 300 тысяч гривен. Меценатами выступили предприниматели, студенты, работники из разных сфер нашей жизни и даже пенсионеры. Нам понадобилось больше года, чтобы воплотить этот проект в жизнь”, – написал он.

По материалам Сегодня
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