В Киеве появился памятник гривне (фото)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Памятник гривне установили в столице возле Киевского национального экономического университета на проспекте Победы, 54/1.
Об этом сообщил один из инициаторов создания памятника Андрей Павловский на своей странице в Facebook – передает Сегодня.
“Проект Гривна Всемогущая обошелся нам в 300 тысяч гривен. Меценатами выступили предприниматели, студенты, работники из разных сфер нашей жизни и даже пенсионеры. Нам понадобилось больше года, чтобы воплотить этот проект в жизнь”, – написал он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гройсман призвал Раду принять законы для "реактивного взлета" экономикиВчера, 15:45 - 1388 6
Украинские трассы оборудуют светоотражающей разметкойВчера, 12:45 - 494 5
Украинец создал авто на водороде, потратив 400 долларов (видео)13 ч. назад - 7630 4
Что в апреле подорожало больше всего6 ч. назад - 291 2
Monobank стал лучшим в номинации «Народный банк»Вчера, 13:40 - 1444 2
Украинец создал авто на водороде, потратив 400 долларов (видео)13 ч. назад - 7630 4
В Польше открыли украинский бизнес-хабВчера, 15:15 - 1821
Monobank стал лучшим в номинации «Народный банк»Вчера, 13:40 - 1444 2
В ProZorro появился новый функционалВчера, 15:00 - 1422
Гройсман призвал Раду принять законы для "реактивного взлета" экономикиВчера, 15:45 - 1388 6
Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль (фото, видео)15.05.2019, 15:10 - 1937
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан11.05.2019, 10:50 - 2080
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 887
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 3065 2
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 2286