В Киеве появился памятник гривне (фото)

Памятник гривне установили в столице возле Киевского национального экономического университета на проспекте Победы, 54/1.

Об этом сообщил один из инициаторов создания памятника Андрей Павловский на своей странице в Facebook – передает Сегодня .

“Проект Гривна Всемогущая обошелся нам в 300 тысяч гривен. Меценатами выступили предприниматели, студенты, работники из разных сфер нашей жизни и даже пенсионеры. Нам понадобилось больше года, чтобы воплотить этот проект в жизнь”, – написал он.