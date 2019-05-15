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Украинцам дали прогноз курса гривны на лето

Украинцам дали прогноз курса гривны на лето

Постепенный рост гривны состоится в июле-августе, а главное в сентябре-октябре.

Такое мнение высказал международный экономический эксперт, председатель ОО “Национальный интерес Украины” Игорь Гарбарук.

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“Если сохранятся те экономические тенденции, которые есть на сегодня, мы будем видеть ровно ту же тенденцию, которая была в 2017 и 2018 году. То есть до июня гривна будет укрепляться, в июле-августе состоится постепенный рост, а главное в сентябре-октябре”, – сказал Гарбарук.

По материалам УНН
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