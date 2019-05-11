Украина значительно увеличила экспорт меда

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За первые 4 месяца текущего года Украина увеличила экспорт меда на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 17,5 тысячи тонн.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской аграрной конфедерации (УАК).
В денежном эквиваленте экспорт составил 32,29 млн долларов – на 11,8% больше, чем годом ранее.
Основными импортерами украинского меда в отчетном периоде стали Германия (26,6%), Бельгия (20,2%) и Польша (12,8%).
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