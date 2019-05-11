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Украинский экспорт превысил $12 млрд за квартал

Украинский экспорт превысил $12 млрд за квартал

Украинский экспорт по итогам первого квартала 2019 года составит минимум $12,3 млрд, что почти на $850 млн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на первого вице-премьер-министра Украины – министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

“В І квартале 2019 года украинский экспорт вырастет минимум до $12,3 млрд, что почти на $850 млн больше, чем за аналогичный период в прошлом году”, – сказал Кубив в ходе согласительного совета в Верховной Раде.

Он подчеркнул, что экономика Украины восстанавливается после глубокого кризиса, а Кабмин продолжает строить дороги, выплачивать зарплаты, пенсии, стипендии, а также заботиться о социально незащищенных группах населения.

По материалам Корреспондент.net
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