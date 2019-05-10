В ЕС назвали главную экономическую задачу Зеленского

В 2019-2020 годах главной задачей избранного президента Украины Владимира Зеленского станет выплата госдолга.

Об этом заявил в еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на встрече глав МИД ЕС, передает Сегодня.

“Главной задачей нового президента Украины в 2019–2020 годах станет выплата огромных госдолгов. В эти годы страна должна будет погасить задолженность, превышающую 30% годового бюджета. Это непростая проблема, и необходимо найти ее решение, люди должны сфокусироваться на этом. Я не уверен на 100%, что этому уделяется достаточное внимание и принимаются конкретные меры”, – заявил Хан.

Второй проблемой он назвал завершение действия контракта с Россией на транзит газа в Европу.

“Второй проблемой, конечно, является истечение срока контракта (до конца 2019 года) на транзит российского газа”, – добавил Хан.