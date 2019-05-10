0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 379 0

Mastercard инвестировала в британский банк основателей monobank

Mastercard инвестировала в британский банк основателей monobank

Международная платежная система Mastercard вложилась в британский финтехпроект Koto, принадлежащий сооснователю monobank Дмитрию Дубилету.

Об этом он написал на свой странице в Facebook.

Читайте также: monobank подключил BankID

“В нашем британском Koto случилось знаковое событие. Мы получили первую “инвестицию”. Британский Mastercard поверил в наш проект и выделил первые деньги на его маркетинг”, – говорится в сообщении.

По его словам, средства они уже получили на свой счет.

“Очень круто, что международная компания выделила на нас деньги уже на этой стадии, когда мы еще не запустились и даже не получили лицензию”, – добавил Дубилет.

Выбрать карту monobank на Finance.ua 💳

Справка Finance.ua

  • На сайте Koto предлагаются: кредитные услуги, платежная карта, возможность бесплатно отправлять деньги, расплачиваться картой за границей без снятия комиссии за транзакции.
  • Сервис Koto доступен жителям Британии.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:monobank
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.