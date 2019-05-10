Mastercard инвестировала в британский банк основателей monobank

Международная платежная система Mastercard вложилась в британский финтехпроект Koto, принадлежащий сооснователю monobank Дмитрию Дубилету.

Об этом он написал на свой странице в Facebook.

Читайте также: monobank подключил BankID

“В нашем британском Koto случилось знаковое событие. Мы получили первую “инвестицию”. Британский Mastercard поверил в наш проект и выделил первые деньги на его маркетинг”, – говорится в сообщении.

По его словам, средства они уже получили на свой счет.

“Очень круто, что международная компания выделила на нас деньги уже на этой стадии, когда мы еще не запустились и даже не получили лицензию”, – добавил Дубилет.

Справка Finance.ua

На сайте Koto предлагаются: кредитные услуги, платежная карта, возможность бесплатно отправлять деньги, расплачиваться картой за границей без снятия комиссии за транзакции.