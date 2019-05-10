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Более 180 стран заключили пакт по борьбе с пластиковыми отходами

Более 180 стран заключили пакт по борьбе с пластиковыми отходами

Около 1400 представителей 187 стран мира приняли в Женеве соглашение, регулирующее глобальный экспорт пластикового мусора.

Соглашение обеспечивает возможность для развивающихся стран отклонять ввоз на их территорию мусора из других стран. Отмечается, что документ подписали вечером 10 мая – его утвердили после консультаций, которые продолжались 12 дней.

“Соглашение является дополнением к принятой в 1989 году Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов. Пакт не подписал крупнейший в мире экспортер пластиковых отходов – США”, – говорится в сообщении.

Пакт предусматривает возможность запрета экспорта загрязненных и проблемных пластиковых отходов в Азию и Африку.

Исполнительный секретарь Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Рольф Пайет подчеркнул, что соглашение является обязательным для исполнения.

В ООН заявляют, что сейчас в мировом океане уже более 100 млн пластиковых отходов. По словам экспертов, ежегодно количество отходов увеличивается еще примерно на 8 млн тонн.

“Ряд стран, в частности США и Канада, уже много лет вывозят пластиковый мусор в азиатские страны, утверждая, что его там должным образом перерабатывают”, – пишет DW.

По материалам Украинская правда
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