Более 180 стран заключили пакт по борьбе с пластиковыми отходами

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Около 1400 представителей 187 стран мира приняли в Женеве соглашение, регулирующее глобальный экспорт пластикового мусора.
Соглашение обеспечивает возможность для развивающихся стран отклонять ввоз на их территорию мусора из других стран. Отмечается, что документ подписали вечером 10 мая – его утвердили после консультаций, которые продолжались 12 дней.
“Соглашение является дополнением к принятой в 1989 году Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов. Пакт не подписал крупнейший в мире экспортер пластиковых отходов – США”, – говорится в сообщении.
Пакт предусматривает возможность запрета экспорта загрязненных и проблемных пластиковых отходов в Азию и Африку.
Исполнительный секретарь Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Рольф Пайет подчеркнул, что соглашение является обязательным для исполнения.
В ООН заявляют, что сейчас в мировом океане уже более 100 млн пластиковых отходов. По словам экспертов, ежегодно количество отходов увеличивается еще примерно на 8 млн тонн.
“Ряд стран, в частности США и Канада, уже много лет вывозят пластиковый мусор в азиатские страны, утверждая, что его там должным образом перерабатывают”, – пишет DW.
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