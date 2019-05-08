Более половины украинцев предпочитают краткосрочные вклады по требованию

В январе-марте ставки по гривневым депозитам росли так же, как в прошлом году (3,5%), причем больше всего – в частных банках (+7,6%). За год объем депозитов физических лиц в национальной валюте вырос на 15%, так же, как в предыдущие два года.

“В феврале рыночные ставки начали снижаться, хотя учетная ставка НБУ оставалась стабильной. В результате на конец I квартала средняя стоимость 12-месячных вкладов физических лиц в гривне сократилась на 0,8 п.п. от пикового значения и на 0,1 п.п. по сравнению с началом года до 15,5% годовых”, – поясняется в сообщении НБУ.

Разница в процентах между 6- и 12-месячным депозитам в гривне остается незначительной.

Между тем процентные ставки по новым долларовым депозитам физических лиц снизились с начала года на 0,2 п.п. до 3,4% годовых.

“В марте депозиты населения дешевели вместе с новыми розничными кредитами, последние – на 2,7 п.п. до 28,6% годовых”, – также отмечается в обзоре.

В отношении предпочтений вкладчиков отмечается, что больше половины украинцев предпочитают краткосрочные вклады по требованию. С начала года доля новых гривневых депозитов сроком до 3 месяцев составила 52,4%. В общем срочные рублевые вклады населения выросли на 4%.

Что касается кредитов, то новые розничные кредиты в марте дешевели вместе с депозитами населения. Ставка кредитов опустилась на 2,7 п.п. в 28,6% годовых.