Назван город-рекордсмен по концентрации миллиардеров

На данный момент в Сан-Франциско проживают 75 миллиардеров. Учитывая численность населения, выходит, что на каждого из них приходится по 11,6 тыс. местных жителей. Таким образом, это делает город у залива самым крупным по плотности миллиардеров в мире.

Об этом сообщается в новом отчете исследовательской компании Wealth-X «Перепись миллиардеров».

Сан-Франциско в этом смысле обгоняет даже Нью-Йорк и Гонконг, которые в абсолютных значениях стоят на первых местах.

Например, в современном Нью-Йорке насчитывается 105 миллиардеров, а в Гонконге – 87 (всего в мире сегодня 2604 миллиардера). Но в обоих городах проживает свыше 7 млн человек, а находящийся возле Кремниевой долины Сан-Франциско в сравнении с ними – город маленький, поэтому ему и отдали первое место.

Больше всего сейчас миллиардеров – в Северной Америке. Как говорится в отчете, в то время как богачи из других стран из-за экономической неопределенности в 2018 году существенно обеднели, американские толстосумы не только «удержались на праву», но еще и умудрились свое состояние приумножить. Поэтому их и больше всего в США.

В целом, 10 городов с самым большим количеством миллиардеров в абсолютном значении расположились в следующем порядке:

1. Нью-Йорк. Количество миллиардеров: 105. Их плотность составила – один на 81 311 жителей.

2. Гонконг. Количество миллиардеров: 87 (1/ 84 962 жителей).

3. Сан-Франциско. Количество миллиардеров: 75 (1/11 612 жителей).

4. Москва. Количество миллиардеров: 70 (1/176 145 жителей).

5. Лондон. Количество миллиардеров: 65 (1/135 198 жителей).

6. Пекин. Количество миллиардеров: 55 (1/223 000 жителей).

7. Сингапур. Количество миллиардеров: 39 (1/143 904 жителей).

8. Лос-Анджелес. Количество миллиардеров: 39 (1/101 957 жителей).

9. Дубай. Количество миллиардеров: 38 (1/ 84 007 жителей).

10. Мумбаи. Количество миллиардеров: 38 (1/327 431 человек).