В Украине выросли продажи электрокаров и гибридов (инфографика)

За апрель 2019 года в Украине в целом зарегистрировали 1072 электрокара и гибрида, что на 6% больше, чем за март.

Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на странице E-cars market in Ukraine.

За апрель было продано 524 электрокара. Украинцы больше покупали авто марки Tesla. Зато значительно упала популярность Nissan Leaf.

Тем не менее, первое место по количеству регистраций продолжают занимать электрокары Nissan Leaf – 248 штук. Второе и третье места занимают Tesla Model S (45 авто) и Renault Kangoo (38 авто) соответственно.

Гибридов в апреле было реализовано чуть больше – 548 авто. Лидером продаж стал Toyota Rav-4 с показателем 173 единицы. На втором месте – Chevrolet Volt – 80 ед., а на третьем – Toyota Prius – 39 ед. Последний ощутимо уменьшил количество регистраций за апрель.