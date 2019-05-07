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В Нацбанке рассказали, что влияло на цены в апреле

В Нацбанке рассказали, что влияло на цены в апреле

Фактический показатель инфляции несколько превысил траекторию прогноза, опубликованную в “инфляционном отчете” за апрель 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Это было обусловлено действием временных факторов, в частности перебоями поставок нефтепродуктов из Беларуси и анонсированными РФ ограничениями на экспорт энергетических товаров в Украину, а также возникновением ажиотажного спроса на отдельные сырые продукты питания в результате их ограниченного предложения. Вместо этого базовая инфляция снизилась ощутимее прогноза, в частности, под влиянием жесткой монетарной политики Национального банка”, – говорится в сообщении.

По данным Нацбанка

  • Базовая инфляция в апреле замедлилась до 7,4% в годовом измерении с 7,6% в марте.

Замедлилось подорожание продуктов питания с высокой степенью обработки. Продолжалось снижение темпов роста цен на мясные продукты. Стоимость подсолнечного масла почти сравнялась с прошлогодней. Замедлился рост стоимости хлеба. Ускорилось удорожание молочной продукции.

  • Рост цен на сырые продукты питания ускорился.

Темпы роста стоимости овощей борщового набора увеличились прежде всего за счет цен на лук и белокочанную капусту. Это обусловлено возникновением ажиотажного спроса из-за недостаточного предложения этих продуктов в Украине и странах-импортерах вследствие как слабого урожая прошлого года, так и сравнительно неблагоприятных погодных условий в апреле текущего года. Несколько сдерживало инфляцию сырых продуктов удешевление фруктов.

  • Темпы роста административно регулируемых цен снизились.

Незначительное ускорение повышения цен на алкогольные напитки и проезд в железнодорожном транспорте было нивелировано замедлением подорожания табачных изделий, услуг транспорта и тарифов на холодное водоснабжение и канализацию.

  • Цены на топливо остались ниже, чем в прошлом году.

Их падение существенно замедлилось как под влиянием роста мировых цен на нефть, так и из-за возникновения уже упоминавшихся сложностей с импортом энергоресурсов из Беларуси и России.

По материалам Finance.UA
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