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Эксперт пояснил, в какое жилье лучше инвестировать

Эксперт пояснил, в какое жилье лучше инвестировать

Жилье в новостройках подходит для инвестирования, а вот хрущевки будут только дешеветь.

Об этом рассказал эксперт Виктор Несин.

По словам эксперта, для инвестирования лучше присматривать жилье на первичном рынке, либо же в новостройках, введенных в эксплуатацию.

“Первичный рынок – это когда вы вносите инвестиции, и застройщик за ваши деньги строит и передает вам квартиру. Вторичный рынок – не важно, новая или старая, это когда у человека сразу появляется право собственности. Поэтому я бы сказал так: лучше всего приобретать на первичном рынке, если у вас есть возможность где-то жить и ждать, пока строители будут достраивать. Ведь это год-два. Или же, если нет такой возможности – приобретать в новых домах, которые недавно были введены в эксплуатацию”, – разъяснил Несин.

Эксперт пояснил, что старые дома, в частности хрущевки, не подходят для сохранения денег.

“По одной простой причине: такие квартиры, которые называются дома хрущевского типа, – на них цена будет только падать, а все-таки это вложение денег, и вы их вкладываете с какой-то перспективой. Поэтому – только новое жилье”, – считает эксперт.

По материалам УНН
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