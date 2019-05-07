Нацбанк представил дорожную карту отмены валютных ограничений (инфографика)

Ограничения на валютном рынке, которые существуют в Украине, актуальны для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности, однако все они будут постепенно отменяться.

Об этом говорится в отчете Национального банка о введении мер защиты.

Читайте также: НБУ увеличил план по выкупу валюты

Как отмечается, конечная цель НБУ – свободное движение капитала без каких-либо валютных ограничений.

Все ограничения, которые до сих пор сохраняются на валютном рынке, были введены до 2016 года прежде всего из-за накопления существенных макроэкономических дисбалансов на протяжении 2010-2013 годов, аннексии Крыма и развертывания военного конфликта на Востоке, а также введения торговых ограничений со стороны РФ.

Предпринятые меры защиты доказали свою эффективность. В течение 2016-2018 годов ВВП Украины устойчиво рос. Потребительская инфляция сократилась с 43,3% на конец 2015 года до 9,8% на конец 2018 года. Международные резервы за этот период существенно выросли и удерживаются на уровне более 20 млрд долл. США.

Несмотря на улучшение основных экономических показателей в течение 2016-2018 годов, определенные риски для макроэкономической стабильности сохраняются. Поэтому продление части ограничений на валютном рынке необходимо.

Действующие меры защиты обеспечат последовательность процесса валютной либерализации. Национальный банк будет ослаблять и отменять меры защиты постепенно и по мере улучшения макроэкономической ситуации с учетом оценки эффектов от уже снятых ограничений на валютном рынке.