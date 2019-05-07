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Uber и Bolt прекратили принимать водителей на "еврономерах"

Uber и Bolt прекратили принимать водителей на "еврономерах"

Компании вызова такси Uber и Bolt в Украине сообщили водителям, зарегистрированным в системах, что отказываются от автомобилей на иностранной регистрации.

С 9 мая сервис Uber при обновлении документов автомобилей на иностранной регистрации (например, страхового полиса), такие документы отклоняет.

При этом автомобили, которые сейчас активны, смогут продолжить поездки.

Bolt (бывший Taxify) прекратит добавлять на платформу автомобили на еврономерах с 24 мая 2019 года.

“Мы уверены в том, что отказ от сотрудничества с водителями нерастаможенных автомобилей поможет нам улучшить сервис и сделать его более надежным”, – отметил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

По материалам ain.ua
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