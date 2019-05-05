Врачи получили девять миллиардов за пациентов с декларациями

Национальная служба здоровья выплатила медицинским учреждениям среднего звена почти 9 млрд гривен на лечение пациентов, которые заключили декларации с врачами.

Об этом сказал глава ведомства Олег Петренко.

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“За девять месяцев работы Национальная служба здоровья на условиях договоров выплатила уже 8,9 млрд гривен за тех пациентов, которые выбрали своего врача в учреждениях первички”, – сказал он.

Петренко добавил, что уже около 22 тысяч врачей первичного звена есть в системе здравоохранения, и его ведомство готово подписать с ними декларацию. Из них в городе работает около 15 тысяч, в сельской местности – около 7,5 тысяч.

Кроме того, 7288 врачей (или 33%) набрали оптимальное количество пациентов – 900 для педиатров, 1800 для семейного врача и 2000 – для терапевта.