Как изменилась стоимость хлеба за год

С марта 2018 по март 2019-го социальный белый хлеб подорожал на 30%. Цена черного выросла на 39%. Хлеб подорожал из-за роста стоимости муки, сахара, яиц, масла. Кроме того, поднялись тарифы на энергоносители.

Об этом сообщает Pro-Consulting.

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За первые 3 месяца текущего года производство хлеба в Украине составило 220 тыс. т. Это на 7,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Этому способствовало снижение покупательной способности населения, подорожание хлебобулочных изделий, возникновение большого количества хлебопекарных предприятий малой мощности.

Кроме того, повлияли сложные условия доставки хлеба в отдаленные населенные пункты.

Так, в Украине легально производят не более 30% хлебобулочных изделий. Остальные 70% производителей работают в тени.