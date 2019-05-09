С начала года выплаты по временной нетрудоспособности получили 1 млн человек

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В течение I квартала 2019 Фонд социального страхования Украины профинансировал оказание помощи по временной нетрудоспособности, помощи по беременности и родам и помощи на погребение для около 1 млн застрахованных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.
В связи с временной потерей трудоспособности предоставляются следующие виды материального обеспечения:
1. Помощь по временной нетрудоспособности.
Предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы, в случае наступления у него одного из следующих страховых случаев:
2. Помощь по беременности и родам. Предоставляется застрахованному лицу в размере 100% средней заработной платы (дохода) и не зависит от страхового стажа.
3. Помощь на погребение (кроме погребения пенсионеров и безработных).
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