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С начала года выплаты по временной нетрудоспособности получили 1 млн человек

С начала года выплаты по временной нетрудоспособности получили 1 млн человек

В течение I квартала 2019 Фонд социального страхования Украины профинансировал оказание помощи по временной нетрудоспособности, помощи по беременности и родам и помощи на погребение для около 1 млн застрахованных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

В связи с временной потерей трудоспособности предоставляются следующие виды материального обеспечения:

1. Помощь по временной нетрудоспособности.

Предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы, в случае наступления у него одного из следующих страховых случаев:

  • Временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;
  • Необходимости ухода за больным ребенком;
  • Необходимости ухода за больным членом семьи;
  • Уходу за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за этим ребенком;
  • Карантина, наложенного органами санитарно-эпидемиологической службы;
  • Временного перевода застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу;
  • Протезирования с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;
  • Пребывания на лечении в реабилитационном отделении санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.

2. Помощь по беременности и родам. Предоставляется застрахованному лицу в размере 100% средней заработной платы (дохода) и не зависит от страхового стажа.

3. Помощь на погребение (кроме погребения пенсионеров и безработных).

По материалам Finance.UA
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