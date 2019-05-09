С начала года выплаты по временной нетрудоспособности получили 1 млн человек

В течение I квартала 2019 Фонд социального страхования Украины профинансировал оказание помощи по временной нетрудоспособности, помощи по беременности и родам и помощи на погребение для около 1 млн застрахованных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

В связи с временной потерей трудоспособности предоставляются следующие виды материального обеспечения:

1. Помощь по временной нетрудоспособности.

Предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы, в случае наступления у него одного из следующих страховых случаев:

Временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;

Необходимости ухода за больным ребенком;

Необходимости ухода за больным членом семьи;

Уходу за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или другого лица, ухаживающего за этим ребенком;

Карантина, наложенного органами санитарно-эпидемиологической службы;

Временного перевода застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу;

Протезирования с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;

Пребывания на лечении в реабилитационном отделении санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.

2. Помощь по беременности и родам. Предоставляется застрахованному лицу в размере 100% средней заработной платы (дохода) и не зависит от страхового стажа.

3. Помощь на погребение (кроме погребения пенсионеров и безработных).