JP Morgan спрогнозировал, получит ли Украина новый транш МВФ до конца года

Один из крупнейших банков в мире, американский JP Morgan, прогнозирует, что до конца 2019 Украине не удастся получить новый транш Международного валютного фонда в рамках кредитной программы stand-by.

Об этом говорится в обзоре рынков развивающихся стран, который подготовил банк.

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«Мы не ожидаем выплат от МВФ в этом году из-за популистского подхода, невыполнения условий программы и решения правительства «либерализовать» цены на газ только в сторону снижения, одновременно вводя ограничения для их повышения», – говорится в исследовании аналитиков американского банка.

Отметим, что действующая ныне программа сотрудничества между МВФ и Украиной рассчитана на 14 месяцев и заканчивается в феврале 2020 года. Она предусматривала выделение Украине трех траншей: первый Украина получила в декабре 2018 года, остальные два должна получить в мае и ноябре 2019 года.